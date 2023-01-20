Hakkari'de otomobilde 9,2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobili Yeşildere Caddesi Hacı Abdullah Camii önünde durdurdu. Narkotik köpekler 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, araçta 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-01-20 17:33:04
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