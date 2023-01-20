Hakkari'de otomobilde 9,2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobili Yeşildere Caddesi Hacı Abdullah Camii önünde durdurdu. Narkotik köpekler 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, araçta 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-01-20 17:33:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.