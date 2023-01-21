Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi tek pistle açıldı



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Yeterli kar olmadığından pistin bir bölümünün hizmete açıldığını belirten Vali İdris Akbıyık, "Bu yıl pist uzunluğunu 9 bin metrekareye çıkardık. Otelimiz yapıldı. İnşallah Hakkari, kayak turizminde Türkiye'nin, dünyanın kayak merkezi olacak" dedi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmaması nedeniyle pistin bir bölümü sezona açıldı. Kayak merkezi açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Vali Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 2023 yılının ilk kayağını yapacaklarını belirterek, "Kayak sezonunu açıyoruz. Hakkari'mize, bölgemize, İran'a, Irak'a ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Hakkari kayak ve kış turizminde İran, Irak ve ülkemizin, kayakseverlerin merkezi olacak. Pistimizin bir kısmını açıyoruz. Diğerlerini de ileriki günlerde açacağız inşallah. Bu yıl pist uzunluğunu 9 bin metrekareye çıkardık. Otelimiz yapıldı. İnşallah Hakkari, kayak turizminde Türkiye'nin, dünyanın kayak merkezi olacak. Hakkari'nin geleceği, hiç şüphemiz yok ki dağ, kış ve kayak turizminde güzel bir noktaya gelecek. Biz bugüne kadar 55 bin çocuğumuza kayak öğrettik. Bu yıl da inşallah bu eğitimler devam edecek" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ise kayak merkezinde yeterli kar yağmadığını ancak pistin açılan bölümünü kullanmak üzere tüm kayakseverleri kayak merkezine davet ettiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-01-21 16:37:45



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