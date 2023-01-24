Hakkari'de 1 ton 350 kilo gümrük kaçağı çaya 2 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin depoya yaptığı baskında, 1 ton 350 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki depoda gümrük kaçağı çay olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen depoya baskın yaptı. Aramada 1 ton 350 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari
2023-01-24 17:47:56
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