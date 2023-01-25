Evde boğazı kesik cesedi bulunan kadın toprağa verildi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de evinde boğazı kesik cesedi bulunan 2 çocuk annesi Muhbet C. (31), toprağa verildi. Muhbet C.´nin intihar ettiği üzerinde durulurken, ihbarı yapan eşi M.C. ile yanındaki kişinin ifadelerine başvuruldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan M.C., eşi Muhbet.C.'yi evde boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhbet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakkari Devlet Hastanesi morguna götürülen Muhbet C.'nin cenazesi, otopsi işlemlerini ardından bugün Sümbül Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Polis Muhbet C.´nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, ihbarı yapan M.C. ile bu sırada yanında olan kişi, ifadeleri alındıktan sonra evlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-01-25 12:05:15



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