Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP´li Karaman´a 10,5 yıl hapis cezası

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)ESKİ Hakkari Belediye Başkanı HDP´li Cihan Karaman, `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan yargılandığı davada, 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Terör soruşturması kapsamında görevden alınıp hakkında dava açılan eski Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Karaman ve avukatları hazır bulundu. Sanık Karaman duruşmadaki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından Karaman´ı `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına hükmetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-01-26 13:21:30



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