Kar yağmayınca kızaklara tekerlek takıldı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Ünlüce köyünde yaşayan besiciler, kar yağmayınca, her yıl yaz aylarında hayvanları için tepelere biriktirdikleri otları taşımak için kullandıkları kızaklara tekerlek taktı. Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Gökhan Yaşar, ot balyalarını kızaklarına tekerlek takıp indirdiklerini belirterek, kar yağdığında ise eski yönteme döneceklerini söyledi.

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen Hakkari ve çevresinde halen etkili bir kar yağışının olmaması, yıllardır tepelerden kızaklarla ot taşıyan çiftçileri yeni yöntem arayışına itti. Yüksekova'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Ünlüce köyünde yaşayanlar, hır yıl yaz döneminde yüksek kesimlerde biçtikleri ot yığınlarını kızakla taşıması kolay olsun diye tepelere biriktirip, karın yağmasını bekliyordu. Kar yağınca da hayvanlarının yiyeceği olan ot balyaları brandaların üzerine, kızaklara yüklenip köye getiriliyordu. Kar yağmayınca hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, çareyi kızaklara tekerlek takmakta buldu.

Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Gökhan Yaşar, her yıl ocak ayında 2 metre karın olduğu bölgede bu sene etkili bir kar yağışının yaşanmadığını belirterek, "Geçen yıl ocak ayında fırtına ve tipiden dolayı evlerimizden çıkamazdık. Karla mücadele ederdik. Hayvanlarımıza ot vermek için de brandalarla, kızaklarla ot taşırdık. Kızaklarımızda kara saplanırdı. Bu yıl kar yok. Toprağın üzerinde de kızaklar gitmiyor. Ahırımıza uzak yerlerde biriktirdiğimiz otları taşımakta güçlük çekince de çareyi kızaklara tekerlek takmakta bulduk. Şimdilik bir sorunumuz yok. Ancak kar yağdığında eski yönteme geri döneriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-01-28 11:36:28



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