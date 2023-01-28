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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı

DHA

Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde diş hekimliği unvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.,'nın ruhsatsız diş kliniği işlettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-01-28 14:23:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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