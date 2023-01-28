Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde diş hekimliği unvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.,'nın ruhsatsız diş kliniği işlettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-01-28 14:23:30



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