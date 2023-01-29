Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde beklenen kar yağışı yağdı. İlçe merkezi, beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.
Yüksekova'da dün akşam başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, etkisini artırdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtildi. Uzun süredir beklenen kar yağışı ile ilçe merkezi, bembeyaz oldu. Belediyenin karla mücadele ekipleri ise mahalle yollarının kapanmaması için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-01-29 11:02:16
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