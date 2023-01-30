Hakkari'de 39 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari´de 2 gündür etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte 6 köy ile 33 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Kara yolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.
Yüksekova ilçesinde de kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı, kentte perşembe gününe kadar aralıklarla devam edecek. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-01-30 11:11:45
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