Kardan yolu kapalı mezrada doğum sancısı başlayan kadın için seferber oldular

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Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kardan ulaşıma kapanan mezrada doğum sancısı başlayan Zehra İrinç (30), 2 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastaneye götürüldü.

Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 kilometre uzaklıktaki Köşkönü köyüne bağlı Dağdibi mezrasının yolu, ulaşıma kapandı. Mezrada doğum sancısı tutan Zehra İrinç'in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri mezraya gidemeyince İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler, 2 saat süren çalışmaların ardından mezra yolunu yeniden açtı. Sağlık ekipleri de mezraya ulaştırıldı. İlk müdahalesi evde yapılan Zehra İrinç, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-02 10:20:36



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