Yüksekova'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 115 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 115 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi´nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe merkezinde de belediye ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-02 10:31:49



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