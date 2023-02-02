Yüksekova'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

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KARA SAPLANAN MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİ KURTARILDI

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki, kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu Güldere köyüne süt almaya giden Medeni Dözsöz'ün kullandığı minibüs, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Sürücü Dözsöz ile birlikte içinde 3 kişinin bulunduğu minibüs, tüm çabalara karşın çıkarılamayınca İl Özel İdaresi´nden yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu açıp ulaştığı minibüsü ve içindekileri kurtardı.

Minibüs sürücüsü Medeni Dözsöz, "Köye süt toplamak için gitmiştik. Dönüş yolunda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla çıkamayınca ekiplere haber verdik. Hemen yardıma geldiler. İl Özel idare ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-02 12:45:04



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