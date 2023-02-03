UMKE ekibi Narin için seferber oldu



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köşkönü köyünün Dağdibi mezrasında rahatsızlanan Narin İşleyen (16) için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu. Paletli kar ambulansıyla bölgeye giden ekipler, 5 saatlik mücadelenin ardından Narin'e ulaşarak hastaneye kaldırdı.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köşkönü köyüne bağlı Dağdibi mezrasında rahatsızlanan Narin İşleyen'in yakanları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgeye ambulans sevk edilemeyince UMKE´ye bilgi verildi. Bunun üzerine bölgeye UMKE´nin paletli ambulansı sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu mezra yakınına ulaşabildi. Yürüyerek eve giden ekipler, ilk müdahalenin ardından Narin'i sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Ekiplerin 5 saatlik zorlu mücadelesinin ardından İşleyen, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Narin İşleyen´in babası Mehmet Sıdık İşleyen, kızının karın ağrısı şikayetlerinin artması üzerine ekiplere haber verdiğini belirterek, "Akşam saatlerinde kızımın sancılarının artması üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirerek yardım istedim. Ancak yoğun kar ve tipi nedeniyle paletli kar ambulansın 5 saatlik bir çalışma sonucunda köye gelerek kızıma ulaştı. İlk müdahalesini yaparak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kar kış demeden her an yanımızda olan ve yardıma koşan sağlık çalışanlarına ve UMKE ekibine teşekkür ediyorum." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-03 09:27:29



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