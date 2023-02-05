Hakkari'de 228 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; eğitime bir gün verildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy ile 173 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezi ile ilçelerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy ile 173 mezraya ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. Karda kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kent merkezinde de belediye ekipleri kar temizliği yapıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar, özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-02-05 18:21:36
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