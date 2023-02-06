Hakkari'de okullar yarın da tatil



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tatil kararı alınan ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edildiği açıklandı

Hakkari ve çevresinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk, orta dereceli okullar, özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretime yarın için de bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli oldukları belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-02-06 16:04:23



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