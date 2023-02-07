Yüksekova'da araçlar kara gömüldü; 177 yerleşim yerinin yolu kapalı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, park halindeki araçlar, kalınlığı 1 metreyi aşan karın altında kaldı. İlçede 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Yüksekova'da 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Park halindeki araçlar da kara gömüldü. Kardan dolayı 62 köy ve 115 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-02-07 13:03:36
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