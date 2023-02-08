Paletli kar araçlarıyla arızalara ulaşıyorlar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli-Derecik ilçesini besleyen iletim hatları, fırtına nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler ile Demirkonak köyleri arasındaki Çukurca mezrası yakınlarında kopunca onlarca köy elektriksiz kaldı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgeye paletli araçlarla ulaşan arıza ekipleri, direklere tırmanıp arızayı giderip, köylere elektrik verilmesini sağladı.

Yüksekova ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Köylere ulaşım aksarken, kırsalda, yüksek rakımlı bölgelerde zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle iletim hatları kopuyor. Köylerde yaşayanların elektriksiz kalmaması için arıza ekipleri zaman kaybetmeden bölgeye ulaşım sağlamaya çalışıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler ile Demirkonak köyleri arasında bulunan Çukurca mezrası yakınlarında kopan iletim hatlarını onarmak için bölgeye giden ekipler zorlu doğa koşulları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Paletli araçlarla Çukurca mezrasına giden Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, 1 metreyi aşan kar ve dondurucu soğukta tepelerdeki direklere tırmanarak arızayı gidererek onlarca köye elektrik verilmesini sağladı.

Bölgedeki hava şartlarının çalışmalarını zorlaştırdığını belirten arıza ekibinden Hamdi Tetik, "Paletli araçlarımızı kullanarak 1 metreyi aşan karın bulunduğu arıza bölgesine ulaştık. Ekiplerimizi güvenli şekilde direğe çıkararak arızaya müdahale etti. Kopan hatları yeniden onararak enerji vermesini sağladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-08 09:18:02



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