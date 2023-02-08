Paletli kar araçlarıyla arızalara ulaşıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paletli kar araçlarıyla arızalara ulaşıyorlar

DHA

Paletli kar araçlarıyla arızalara ulaşıyorlar


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli-Derecik ilçesini besleyen iletim hatları, fırtına nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler ile Demirkonak köyleri arasındaki Çukurca mezrası yakınlarında kopunca onlarca köy elektriksiz kaldı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgeye paletli araçlarla ulaşan arıza ekipleri, direklere tırmanıp arızayı giderip, köylere elektrik verilmesini sağladı.
Yüksekova ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Köylere ulaşım aksarken, kırsalda, yüksek rakımlı bölgelerde zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle iletim hatları kopuyor. Köylerde yaşayanların elektriksiz kalmaması için arıza ekipleri zaman kaybetmeden bölgeye ulaşım sağlamaya çalışıyor.
Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler ile Demirkonak köyleri arasında bulunan Çukurca mezrası yakınlarında kopan iletim hatlarını onarmak için bölgeye giden ekipler zorlu doğa koşulları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Paletli araçlarla Çukurca mezrasına giden Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, 1 metreyi aşan kar ve dondurucu soğukta tepelerdeki direklere tırmanarak arızayı gidererek onlarca köye elektrik verilmesini sağladı.
Bölgedeki hava şartlarının çalışmalarını zorlaştırdığını belirten arıza ekibinden Hamdi Tetik, "Paletli araçlarımızı kullanarak 1 metreyi aşan karın bulunduğu arıza bölgesine ulaştık. Ekiplerimizi güvenli şekilde direğe çıkararak arızaya müdahale etti. Kopan hatları yeniden onararak enerji vermesini sağladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-02-08 09:18:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari TSO yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Hakkari TSO yardım kampanyası başlattı
(Görüntülü)-YÜKSEKOVA&#039;DA ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ; 177 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)-YÜKSEKOVA'DA ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ; ...
Yüksekova'da araçlar kara gömüldü; 177 yerleşim yerinin yolu kapalı
YEREL HABERLER Yüksekova'da araçlar kara gömüldü; 177 yerleşim ...
Van ve Hakkari'deki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderiliyor
YEREL HABERLER Van ve Hakkari'deki arama kurtarma ekipleri deprem ...
Hakkari'de kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hakkari'de kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı
Hakkari'de okullar yarın da tatil
YEREL HABERLER Hakkari'de okullar yarın da tatil
Hakkari'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Hakkari'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı
YEREL HABERLER Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu ...
MÜSİAD Hakkari Şubesi, deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER MÜSİAD Hakkari Şubesi, deprem bölgeleri için yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.