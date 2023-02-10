Depremde ölen şube müdürü ile anne ve babası Hakkari'de toprağa verildi



Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da çöken binada anne ve babasını kurtarmaya çalışırken, kendisi de enkaz altında kalıp, yaşamını yitiren Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nde şube müdürü Mücahit Tunç'un cenazesi memleketi Hakkari'nin Çukurca ilçesine getirildi. Tunç ile anne ve babasının cenazesi, yan yana toprağa verildi.

Hakkari'de 20 yıl, Van'da ise 4 yıl okul müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 1,5 yıl önce Malatya´da Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak tayini çıkan 2 çocuk babası Mücahit Tunç, Kahramanmaraş merkezli depreme evde yakalandı. Büyük bölümü çöken binadan çocuklarını kurtaran Mücahit Tunç, annesi Halime ve babası Kasım Tunç'u da dışarı çıkarmak için tekrar içeri girdi. Ancak bu sırada yaşanan artçı sarsıntıyla bina tamamen çöktü, Mücahit Tunç da enkaz altında kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla Mücahit Tunç ile babası Kasım ve annesi Halime Tunç'un cansız bedenleri çıkartıldı. Malatya'daki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, bugün memleketleri Hakkari'nin Çukurca ilçesine getirildi. Binlerce kişinin katıldığı cenazede Tunç'un yakınları ve meslektaşları gözyaşı döktü. Tunç'un cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı´nda anne ve babasıyla yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Çukurca Serdar KARA

2023-02-10 14:18:52



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