9 yaşındaki Zeliha, Hakkari'den giden ekip tarafından 128 saat sonra kurtarıldı



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, yıkılan apartmanın enkazında kalan 9 yaşındaki Zeliha, Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından 128 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hakkari'den, Adıyaman´a gelerek aramakurtarma çalışmalarına katılan Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi de, enkaz altında kalan Zeliha'yı kurtarmak için saatlerce çalışma yaptı. Zeliha, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, 128 sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, şu ana kadar 22 vatandaşı enkaz altında sağ olarak kurtardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-02-11 19:40:04



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