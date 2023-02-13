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Kardan kapalı 200 metrelik yolu küreklerle açarak tansiyon hastasına ulaştılar

DHA

Kardan kapalı 200 metrelik yolu küreklerle açarak tansiyon hastasına ulaştılar


Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, görme engelli Ali Artık'ın (42) tansiyonu yükselince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ekipler, eve giden kardan kapalı 200 metrelik yolu küreklerle açarak ulaştıkları hastayı alıp, ambulansla hastaneye götürdü. 
Yüksekova'da geçen hafta yağan yoğun kar sonrası dondurucu soğuk da etkili oldu. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde tansiyonu yükselen, görme engelli Ali Artık için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Artık'ın hastaneye götürülmesi için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler, evin önüne giden, kardan kapalı 200 metrelik yolu karla mücadele ekiplerinin gelişini beklemeden küreklerle açmaya çalıştı. Yolun açılmasıyla evine girilen Artık, sedyeyle alınarak ambulansa taşındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Artık, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-02-13 17:27:25

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