Askeri üs bölgesi yolu kapandı, kar kalınlığı 5 metreyi geçti

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'de kardan kapanan, Yüksekova ilçesine bağlı askeri üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer yüksekliği 5 metreyi geçen kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 135 rakımlı Onbaşılar köyündeki Meşkan Tepe askeri üs bölgesinde kar kalınlığı, son yağışla yer yer 5 metreyi aştı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kardan kapanan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, iş makinesinin boyunu aşan karları küreyerek yolu güçlükle yeniden ulaşıma açtı. İş makinesi operatörünün kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandığı anlar, cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Kar yağışı sonrası kapanan 7 kilometrelik yol, 2 günde açılabildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-16 12:15:26



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