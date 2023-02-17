12 yaşındaki depremzede: Ben kurtuldum ama arkadaşlarımdan ölenler oldu



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da oturdukları evlerde depreme yakalanan 4 aile, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakınlarının evlerine yerleşti. Depremde kendisinin kurtulduğunu, ancak arkadaşlarının yaşamını yitirdiği için çok üzgün olduğunu belirten Yusuf Kağan Öztürk (12), "Çok üzgünüm" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 21 kişilik Süner, İşyar, Oduncu ve Koyuncu aileleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yakınlarının yanına yerleşti. Aileler, deprem sırasında yaşadıkları korku dolu anlattı.

Depremzedelerden Hilal Oduncu (42), deprem anında gözlerini açtığında duvarların gelip gittiğini gördüğünü belirterek, "Tavanın ne zaman üzerimize düşeceğini bekledim. Çok korktuk. Sarsıntıdan dolayı evden çıkamadık. Etkisi baya sürdü. Sarsıntı bittikten sonra eşimle dışarıya çıkmaya çalıştık. Ancak kapıyı bir türlü açamadık. Kapıyı açtıktan sonra da evden kaçtık. Birkaç dakika arayla enkazdan kurtulduk. Dışarıya çıktıktan sonda evimiz yıkıldı. Daha sonra bacanağım gelip bizi Yüksekova'ya getirdi" dedi.

ÖĞRETMENİM HAYATTA OLUP OLMADIĞIMI SORMAK İÇİN ARADI

Depremzedelerden öğretmen Kezban Süner'in oğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Kerem Fırat Süner (11) ise sınıf öğretmeninin dün kendisini aradığını söyledi. Süner, "Hayatta olup olmadığımı öğrenmek için aramış. Sınıf arkadaşlarımın hepsini aramış. Ben de öğretmenimin sayesinde arkadaşlarımın hayatta olduğunu öğrendim ve çok mutlu oldum. Bugün Yüksekova'daki akrabalarımızın yanına yerleştik. Herkes bizimle çok ilgileniyor" diye konuştu.

BEN KURTULDUM AMA ARKADAŞLARIM ÖLDÜ

Depremde mahalle arkadaşlarının yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf Kağan Öztürk (12) ise bu nedenle çok üzgün olduğunu söyledi. Öztürk, "Deprem anında dışarıya kaçarken babaannem düştü ben de onu tutmak için döndüm, Kırılan cam parçalarına basınca yaralandım. Depremde ben kurtuldum ama arkadaşlarım enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-17 10:56:25



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