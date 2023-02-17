Hakkari'de terör operasyonunda 2 tutuklama

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya/Nairobi'de yakalanmasının yıl dönümü öncesi PKK/KCK terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, düzenlenen operasyonla PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları ve PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü/destekleyici içeriklerde sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-02-17 13:48:17



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