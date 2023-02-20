Yüksekova'ya gelen 120 depremzede öğrenci, dersbaşı yaptı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler dersbaşı yaptı. Deprem bölgesi Hatay'dan ilçeye gelen 120 öğrenci de farklı okullarda eğitime başladı.
2022-2023 eğitim öğretim yılının 2´nci döneminin başlayacağı 6 Şubat´ta tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 2 büyük deprem nedeniyle eğitimöğretim faaliyetlerine tüm yurtta ara verildi. Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler bugün dersbaşı yaptı.
Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'dan Hakkari´nin Yüksekova ilçesine aileleriyle birlikte gelen 120 öğrenci de ilçedeki okullarda misafir öğrenci olarak kayıtları yapılarak eğitimlerine başladı. Bu okullardan biri olan Esenyurt İlk ve Ortaokulu'na öğretmenler, depremden dolayı travma yaşayan öğrencilerle yakından ilgilendi.
Depremzede öğrencileri sınıflarda ziyaret edip kırtasiye malzemesi veren Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael,"Yaşanan acıyı burada bir nebze de olsa çocuklarımıza dindirmek istiyoruz. Deprem bölgesi Hatay'dan ilçemize yaklaşık 120 tane öğrenci geldi. Bu öğrencilerimiz çeşitli okullarda eğitimlerine başladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-02-20 11:27:45
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