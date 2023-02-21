Kültür merkezi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi, depreme dayanıklı olmadığı için boşaltıldı. Binanın camına asılan yazıda, Muş, Zonguldak ve Çankırı´da da 3 kültür merkezinin daha depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'ndeki 1993 yılında yapılan 3 katlı bina, 2013 yılında Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Etkinlik, kurs ve toplantıların yapıldığı, ayrıca kütüphanenin de bulunduğu merkezin önüne gelen öğrenciler, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldığını öğrendi. Binanın camına asılan yazıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda 06/3/2007 tarihinden önce yapılmış binaların deprem dayanımı incelenerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin belirtildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu genelge uyarınca bakanlığımıza bağlı hizmet veren kültür merkezi binalarının depreme dayanıklılık incelemeleri bütçe imkanları ve illerden gelen talepler doğrultusunda sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden kültür merkezi hizmet binalarının can güvenliği bakımından kullanımının durdurulması gerekmektedir. Makamlarımızca uygun görüldüğü takdirde güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden Muş Merkez Malazgirt Prof. Dr. Haluk Dursun, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi ve Çankırı 100´üncü Yıl Kültür Merkezi'nin kullanımı durdurulmuştur" denildi.

Merkezdeki kütüphanede üniversiteye hazırlandığını belirten Rabia Orhan, dün akşam kütüphanenin kapatılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi. Dershaneye gidemediklerini belirten Orhan, "Bugün kitaplarımızı almaya geldik. Artık evde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-21 15:43:21



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