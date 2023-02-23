Hakkari'de ailelerin evlat eylemi 42'nci haftada



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 42'nci haftada da devam etti. Ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP il binasının bulunduğu sokakta basın açıklaması yaptı.

Kentte, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 42´nci haftada da HDP il binasının bulunduğu Mukaddes Akar Sokağı´nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyan aileler adına basın açıklaması metnini Leyla Çiftçi okudu. 5 yıl önce, 14 yaşındayken kaçırılan kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eyleme katılan Çiftçi şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha terör saldırılarında ve depremde şehit düşen askerlerimize, polislerimize, korucularımıza, sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bizi yıldıramadılar, birdik, bir şehir olduk, iki şehir olduk ve her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Bizim bu şevkimiz, bu gayretimiz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki güç olacak. Ama zafer inşallah bizim, yani inanan annelerin olacaktır. Bizler, 40 yıla yakın bir süredir bölücü terörle mücadele eden terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Rızkının peşindeki garsonu, müşteri bekleyen esnafı, namaz kıldıran imamı katleden Allah'ın anıldığı ibadethaneleri, Kur'an kurslarını, kütüphaneleri ateşe veren bu barbarlığa defalarca lanet ediyoruz. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak terör örgütüne karşı çıktıkları isyan bayrağıyla 'Edi Bese' (yeter artık) diyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-02-23 14:38:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.