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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 yıldır göç etmeyen leyleklere, köylüler bakıyor

DHA

6 yıldır göç etmeyen leyleklere, köylüler bakıyor


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyüne, 6 yıl önce gelen ve bir daha ayrılmayan leylek çiftine, köylüler bakıyor. Köylülerden Erhan Dalgıç, cami bacasındaki yuvalarında konaklayan leylekleri besleyip, gözü gibi baktıklarını söyledi.
Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyüne 6 yıl önce ilkbaharda gelen leylek çifti, cami bacasına yuva yaptı. Havaların yeterince soğumayınca leylekler sonbaharda da yuvadan ayrılmadı. Daha sonra aniden bastıran kar yağışıyla caminin bacasında kalan leyleklere köylüler sahip çıktı. 6 yıldır cami bacasındaki yuvalarından hiç ayrılmayan leylek çiftini köylüler yiyecek verip, özenle besliyor.
'BİZ LEYLEKLERE, ONLAR DA BİZE ALIŞTI'
Köylülerden Erhan Dalgıç, leylekleri çok sevdiklerini belirterek, "Buranın kışı soğuk ve çetin geçiyor. Yaşayamaz ve kış şartlarına dayanamazlar dedik. Ancak, ona rağmen 6 yıldır kışın en soğuk geçtiği aylarda bile buradan hiç ayrılmadan yaşıyorlar. Biz leyleklere, onlar da bize alıştı. Artık gitmelerini istemiyoruz. Yıllardır her ilkbahar aylarında leyleklerin göç ettiği yerlerden birisi Yüksekova´dır. Sonbahara doğru da sıcak bölgelere göç ediyorlar. Ancak bu leylekler 6 yıldır kışın bile göç etmiyor. Onları burada tutan neden, iyi bakmamız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-02-24 12:49:01

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