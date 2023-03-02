Hakkari'de depremzede çocuklar kayak yaptı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´ye deprem bölgesinden gelen ailelerin çocukları, düzenlenen etkinlikle 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak yaptı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından deprem bölgesinden Hakkari'ye gelen aileler, valilik koordinasyonunda yurt, ev ve otellere yerleştirildi. Ailelerin çocuklarına depremin travmasını üzerlerinde atabilmeleri için de çeşitli sosyal etkinlikler yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de "´Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi´ kapsamında aileleriyle birlikte 55 depremzede çocuğu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi´ne götürdü. Görevli antrenörler eşliğinde hazırlık yapan çocuklar, daha sonra kayak yaptı. Kayak bilmeyen çocuklar da kızakla kaydı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, depremin yaralarının sarılması için Türkiye'nin terk yürek olduğunu belirterek, "Hakkari Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın İdris Akbıyık'ın talimatları ile yürüttüğümüz `Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' projesi kapsamında ilimize gelen depremzede çocukları da kayakla buluşturmak istedik. Çocuklarımızı bir nebze de olsa depremde yaşadıkları stresin, korkunun dışına çıkarıp kayak merkezimizde öğretmenlerimizin eşliğinde güzel zaman geçirebilecekleri bir etkinlik yapmak istedik. 55 öğrencimizi aileleriyle birlikte kayakla buluşturduk. Bir nebze de olsa onları eğlendirmeye çalıştık. Tekrar geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Hatay'dan ailesiyle birlikte Hakkari'ye gelen Ali Kemal ise eğitimine kentteki okulda devam edeceğini ifade ederek, "Çok heyecanlıyız. Düşmekten korkuyoruz, ama psikolojimiz daha iyi oldu. İlk kez kayak yapacağım. Başka kayak merkezlerine de gittim, burası daha iyi. Moralimiz şu an daha iyi. Bizleri bu etkinliklerle buluşturan yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-03-02 16:39:12



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