Depremzede Amed'e 7'nci yaş günü sürprizi

Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)DİYARBAKIR'dan deprem sonrası ailesiyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Amed Aslan'a (7), sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gökhan Öner, pastasını kesen Aslan'a hediyeler verdi.
Depremin etkilediği illerden Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 6 kişilik Aslan ailesi, akrabalarının kendilerine tahsis ettiği eve yerleşti. Ailenin 4 çocuğu da Esenyurt İlkokulu'na misafir öğrenci olarak nakledildi. 1´inci sınıf öğrencisi Amed Aslan'ın 7'nci yaş günü olduğunun öğrenilmesi üzerine aynı okulda kurs veren, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, Amed için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Usta öğreticiler ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gökhan Öner, Amed'e çeşitli hediyeler verip, doğum gününü kutladı.
Yüksekova'ya ailesinin yanına misafir olarak geldiğini belirten, 4 çocuk annesi Sevda Aslan, sürpriz için teşekkür ettiklerini söyledi.
7´nci yaş gününü kutlayan Amed Aslan ise "Çok mutlu oldum. Bu, en güzel doğum günümdü, teşekkür ediyorum. Herkesi çok seviyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-03-03 12:40:20
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