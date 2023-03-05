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Çocuklarıyla son anda kurtulduğu evin yıkılışını izlemiş 

DHA

Çocuklarıyla son anda kurtulduğu evin yıkılışını izlemiş 


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 kişilik Göz ailesinin yaşadığı 4 katlı bina, sarsıntıdan saniyeler sonra yerle bir oldu. Apartmandan çocuklarıyla çıkan ve dışarıda çöktüğüne şahit olan Bahar Göz (34), ailesiyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yakınlarının yanına geldi. Göz, "O sırada çocukları nasıl çıkardığımı, ben bile hatırlamıyorum. Kurtulmamız, mucize oldu. Dışarı çıkmamızla bina, tamamen yıkıldı. Son anda enkaz altında kalmaktan kurtulduk" dedi. 
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Yıkımın çok fazla olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 5 kişilik Göz ailesi, evleri depremde yıkılınca Hakkari´nin Yüksekova ilçesindeki yakınlarının yanına geldi. Depremin olduğu 6 Şubat'ta eşinin gece vardiyasında bulunduğunu anlatan Bahar Göz, 3 çocuğuyla birlikte oturdukları 4 katlı binanın 4'üncü katında depreme yakalandıklarını söyledi. Deprem olduğunda duvarların çatladığını ve binadan çok ses geldiğini anlatan Göz, hemen çocuklarını alıp dışarıya çıkmaya çalıştıklarını fakat kapıyı açamadıklarını söyledi. Kapıyı açmayı başardıktan sonra dışarıya çıkabildiklerini anlatan Göz o korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. 
'KURTULMAMIZ BİR MUCİZE OLDU'
Göz, "Çocuklarımla birlikte uyuyorduk. Eşim gece vardiyasındaydı. Bir anda kıyameti yaşadık. Duvarlar üzerimize geliyordu. Binadan çok sesler gelmeye başladı. Deprem olunca ölümle burun buruna geldik. Çocuklarımla nasıl can vereceğiz hepsini aynı anda düşünmek zorunda kaldım. Ben de çocuklarımı alıp çıkamaya çalıştım ama kapılar bir türlü açılmadı. Kapıyı açmayı başardıktan sonra çocuklarımla birlikte dışarıya çıktım. O anda nasıl çıktığımızı bilemiyorum. Biz dışarı çıktıktan saniyeler sonra yaşadığımız ev çöktü. Son anda enkaz altında kalmaktan kurtulduk. Kurtulmamız bir mucize oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-03-05 09:18:10

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