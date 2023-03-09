Hakkari'de PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 197 fişek ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-03-09 11:52:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.