Hakkari'de PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 197 fişek ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-03-09 11:52:26



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