(ÖZEL) Karla kaplı kayak pistinde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorlar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)TÜRKİYE Kayak Federasyonu (TKF) tarafından, 6-8 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen ve 19 ilden 315 sporcunun katıldığı Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması'nda Hakkarili sporcular, büyük bir başarı elde etti. Çeşitli yaş kategorilerindeki yarışmalardan 30 madalya ile dönen sporcular, Yüksekova'ya bağlı Kamışlı Köyü'ndeki karla kaplı kayak pistinde Türkiye Şampiyonası final yarışmalarına hazırlanıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen Kayaklı Koşu 1. Etap yarışmaları 06-08 Mart tarihlerinde Erzurum'da düzenlendi. Yarışmaya 19 ilden 315 sporcu katıldı. U12, U13, U14, U16 ve U20 kategorilerinde 2,5 kilometrelik mesafede yapılan yarışmalara, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden katılan sporcular, 30 madalya alarak büyük başarı elde etti. Yarışmanın ardından ilçeye dönen sporcular, Kamışlı Köyü'ndeki karla kaplı kayak pistinde antrenman yaptı. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Türkiye Final Yarışmalarına hazırlanan sporcular, antrenman öncesi depremin vurduğu 11 ilin isminin yer aldığı pankartı açarak, depremde hayatlarını kaybedenleri andı.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, yarışmadan madalyalarla dönen sporcuların tarih yazdığını, aynı başarıyı Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında da beklediklerini söyledi.

Milli kayak Antrenörü ve Beden Eğitim Öğretmeni Rojbin Ören ise, Erzurum'da düzenlenen Türkiye şampiyonası 1. Etap yarışmalarında en çok madalya alan il olduklarını belirterek, "Yarışmalarda 30 sporumuz dereceye girerek 30 madalya aldı. Türkiye'deki 19 ilden yarışmaya katılan iller arasında en çok madalya alan il olduk. Şu an Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bize destek veren valimize, ilçe kaymakamımıza, Gençlik ve Spor Müdürümüz başta olmak üzere, tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmada madalya alan sporculardan Erdem Geylani de, bu başarılarını antrenörlerine borçlu olduklarını ifade ederek, "Yapılan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası 1. Etap yarışmalarında en çok madalya alan il olduk. Çok mutluyuz. Şu an Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına hazırlanıyoruz. Bu yarışmadan da madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayak pistinden detaylar

Karlı dağlardan detaylar

Kayak merkezinde antrenman yapan sporcular

Antrenmanlardan detaylar

Sporcuların ellerinde Türk bayrakları

Milli Takım Antrenörü Rojbin Ören ile röportaj

Sporcu Erdem Geylani ile röportaj

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin ile röportajDHA-Spor Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-03-13 10:09:56



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