Kol ve bacaklarından sakat kalan Zozan: Resim çizmeye başladıktan sonra parmaklarım açıldı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kol ve bacaklarından sakat kalan Zozan: Resim çizmeye başladıktan sonra parmaklarım açıldı 

DHA

Kol ve bacaklarından sakat kalan Zozan: Resim çizmeye başladıktan sonra parmaklarım açıldı 


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, henüz 2 yaşındayken balkondan düşüp, her iki kol ve bacaklarından sakat kalan Zozan İliş (27), gittiği fizik tedavi merkezinde öğretmeninin önerisi üzerine resim çizmeye başladı. Omurilik kayması olduğu için kol ve bacaklarında gelişim geriliği olduğu teşhisi konulan İliş, resim yapmaya başladıktan sonra parmaklarının açıldığını söyledi.
Yüksekova ilçe Güngör Mahallesi'nde yaşayan 9 nüfuslu İliş ailesinin 8'inci çocuğu olan Zozan İliş, henüz 2 yaşındayken balkondan düşüp, kol ve ayaklarından yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan İliş'in sağlık durumunda ilerleme sağlanamadı. Doktorlar, İliş'e omurilik kayması sonucu kol ve bacaklarında gelişim geriliği olduğu teşhisi koydu. Her iki kol ve bacaklarından sakat kalan İliş, ilk ve ortaokulu özel rehabilitasyon merkezinde, açık öğretim sınavlarına girerek de lise öğrenimini dışarıda tamamladı. İlçedeki fizik tedavi merkezine giden İliş, hocasının tavsiyesi üzerine felçli olan elleri ile üçgen, daire, düz ve zikzak çizmeye başladı. Zozan İliş, 2015'te ense kısmından omurilik ameliyatı oldu. Değnek yardımıyla bacaklarının üzerinde güçlükle yürüyebilen ve kolları tutmayan İliş, evinde resim çizmeye başladı. Karakalem ve kuru boya ile çizdiği resimleri ilgi gören İliş, ilçede sipariş almaya başladığını, resim yapmaya başladıktan sonra da parmaklarının az da olsa açıldığını belirtti.
'PARMAKLARIMI HAREKET ETTİREBİLİYORUM'
Yaptığı omurilik ameliyatı sonrası fizik tedaviye başladığını söyleyen İliş, "5 yıldır fizik tedaviye gidiyorum. Parmaklarım çok güçsüzdü. Neredeyse hiç çalışmıyordu. Fizik hocamın önerisiyle ince motor çalışmasına başladım. Yaklaşık bir yıl boyunca sadece üçgen, daire, düz ve zikzak çizgiler çizdim. Onları yapıp, makasla kesmeye çalıştım. Bir yılım böyle devam etti. Sonra ablam bana, 'Sen hep aynı şeyler yapıyorsun biraz farklı şeyler yapmaya, denemeye çalış´ dedi. Ben de resim çizmeye başladım. Özellikle ailemin verdiği destekle kendimi ilerletebildim. Şu an çok iyi resim çiziyorum. Ünlü aktörlerin portre resimleri başta olmak üzere doğa resimlerini çiziyorum. Hiçbir kursa gitmeden, kimseden eğitim almadan istediğim resimleri çizebiliyorum. Çevremdeki insanlardan siparişler alıyorum. Resim çizmeye başladıktan sonra parmaklarım gelişti. Parmaklarımı hareket ettirebiliyorum. Kara kalem, kuru boya ve 3D çalışmalarını yapıyorum. Çizdiğim resimlerimi sergilemek istiyorum. Kendimi resim çizmeye adadım. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmur Özer'in de portresini çizdim. Ulaşabilirsem, yakın zamanda kendisine hediye etmek istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-03-14 09:47:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ...
(ÖZEL) Karla kaplı kayak pistinde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Karla kaplı kayak pistinde Türkiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.