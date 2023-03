Kol ve bacaklarından sakat kalan Zozan: Resim çizmeye başladıktan sonra parmaklarım açıldı 

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, henüz 2 yaşındayken balkondan düşüp, her iki kol ve bacaklarından sakat kalan Zozan İliş (27), gittiği fizik tedavi merkezinde öğretmeninin önerisi üzerine resim çizmeye başladı. Omurilik kayması olduğu için kol ve bacaklarında gelişim geriliği olduğu teşhisi konulan İliş, resim yapmaya başladıktan sonra parmaklarının açıldığını söyledi.

Yüksekova ilçe Güngör Mahallesi'nde yaşayan 9 nüfuslu İliş ailesinin 8'inci çocuğu olan Zozan İliş, henüz 2 yaşındayken balkondan düşüp, kol ve ayaklarından yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan İliş'in sağlık durumunda ilerleme sağlanamadı. Doktorlar, İliş'e omurilik kayması sonucu kol ve bacaklarında gelişim geriliği olduğu teşhisi koydu. Her iki kol ve bacaklarından sakat kalan İliş, ilk ve ortaokulu özel rehabilitasyon merkezinde, açık öğretim sınavlarına girerek de lise öğrenimini dışarıda tamamladı. İlçedeki fizik tedavi merkezine giden İliş, hocasının tavsiyesi üzerine felçli olan elleri ile üçgen, daire, düz ve zikzak çizmeye başladı. Zozan İliş, 2015'te ense kısmından omurilik ameliyatı oldu. Değnek yardımıyla bacaklarının üzerinde güçlükle yürüyebilen ve kolları tutmayan İliş, evinde resim çizmeye başladı. Karakalem ve kuru boya ile çizdiği resimleri ilgi gören İliş, ilçede sipariş almaya başladığını, resim yapmaya başladıktan sonra da parmaklarının az da olsa açıldığını belirtti.

'PARMAKLARIMI HAREKET ETTİREBİLİYORUM'

Yaptığı omurilik ameliyatı sonrası fizik tedaviye başladığını söyleyen İliş, "5 yıldır fizik tedaviye gidiyorum. Parmaklarım çok güçsüzdü. Neredeyse hiç çalışmıyordu. Fizik hocamın önerisiyle ince motor çalışmasına başladım. Yaklaşık bir yıl boyunca sadece üçgen, daire, düz ve zikzak çizgiler çizdim. Onları yapıp, makasla kesmeye çalıştım. Bir yılım böyle devam etti. Sonra ablam bana, 'Sen hep aynı şeyler yapıyorsun biraz farklı şeyler yapmaya, denemeye çalış´ dedi. Ben de resim çizmeye başladım. Özellikle ailemin verdiği destekle kendimi ilerletebildim. Şu an çok iyi resim çiziyorum. Ünlü aktörlerin portre resimleri başta olmak üzere doğa resimlerini çiziyorum. Hiçbir kursa gitmeden, kimseden eğitim almadan istediğim resimleri çizebiliyorum. Çevremdeki insanlardan siparişler alıyorum. Resim çizmeye başladıktan sonra parmaklarım gelişti. Parmaklarımı hareket ettirebiliyorum. Kara kalem, kuru boya ve 3D çalışmalarını yapıyorum. Çizdiğim resimlerimi sergilemek istiyorum. Kendimi resim çizmeye adadım. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmur Özer'in de portresini çizdim. Ulaşabilirsem, yakın zamanda kendisine hediye etmek istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-03-14 09:47:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.