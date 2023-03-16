Hakkari'de, arazide 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince yapılan çalışmalarda, araziye terk edilmiş 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile 3'üncü Piyade tümen Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Esendere beldesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, araziye terk edilmiş halde 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-03-16 13:38:39
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