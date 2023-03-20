Araçtaki uyuşturucuyu narkotik köpekleri 'Ayzek' ve 'Bella' buldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpekleri 'Ayzek' ve 'Bella' ile yapılan aramada 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine araçla uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı araç, Yüksekova ilçesi Esendere beldesindeki uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, narkotik köpekler, 'Ayzek' ve 'Bella' ile araçta yaptıkları aramalarda araçta 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-03-20 17:19:50
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