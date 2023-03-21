Yüksekovalı sporcular, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'ndan 33 madalya ile döndü



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA) Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından, 17-19 Mart tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Kayaklı koşu Türkiye Şampiyonası'nda Yüksekovalı sporcular 33 madalya aldı. İlçeye dönen sporcular, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çiftçi ile STK temsilcileri tarafından karşılandı.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Bolu'da 17-19 Mart tarihleri arasında Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Yarışmaya 19 ilden 315 sporcu katıldı. U12, U13, U14, U16 ve U20 kategorilerinde 2,5 kilometrelik mesafede yapılan müsabakalara Hakkari-Yüksekova'dan yarışmaya katılan sporcular 15 altın, 7 gümüş, 8 bronz ve 3 dördüncülük ödülü olmak üzere toplamda 33 madalya aldı. İlçeye dönen sporcular, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çiftçi, Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, ilçedeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sporcu arkadaşları tarafından davul-zurna ile karşılandı.

U16 kategorisinde altın madalya alan Erdem Geylani, ekip arkadaşlarıyla büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti. Geylani, "İlk etapta Erzurum´a gittik ve orada birinci olduk. Sonra Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katıldık. Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda 15 altın madalya aldık. Bizi davul-zurna ile karşıladılar. Çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki yıl da şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Kızlar U16 kategorisinde altın madalya alan Elif Özer ise Bolu-Gerede de yapılan Türkiye Şampiyonasında ekip olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söylerken, aynı kategoride altın madalya alan Ecrin Şirin Canan da, tem hedeflerinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların spor salonu önüne gelişleri

-İlçe kaymakamı Ömer Çitçi ve STK'ların sporcuları karşılaması

-Madalyalarla fotoğraf çekmeleri

-Çalınan davul-zurna ile karşılanan sporcular

-İlçe Kaymakamı Ömer Çiftçi, sporcuları tebdik ederken

-Sporcularla röportaj

-Detaylar

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-03-21 11:46:46



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