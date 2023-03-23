Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı

Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)TÜRKİYE'deki iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.
Türkiye'nin en doğusunda yer alan, Irak ve İran sınırlarında yer bulunan Hakkari´nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanı saat 18.22'de okunurken, ilçe de, ülkede en erken iftarı yapılan yer oldu. Havaların da ısınmasıyla birlikte kalabalıklaşan çarşı merkezi ve parklarda iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte de vatandaşlar okunan dualarla oruçlarını açtı. Vatandaşlar, ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR
2023-03-23 18:54:28
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