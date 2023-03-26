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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede vatandaşlar Yüksekova'da iftar sofrasında buluştu

DHA

Depremzede vatandaşlar Yüksekova'da iftar sofrasında buluştu


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, deprem bölgelerinden gelen vatandaşlara iftar yemeği verildi. 
Depremin büyük yıkıma yol açtığı bölgelerden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen depremzede vatandaşların barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanırken, Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenledi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili  Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Şube Müdürleri ve depremzede vatandaşlar katıldı.
Muammer Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Yaşar, deprem bölgelerinden gelen vatandaşları ağırlamaktan büyük mutlulut duyduklarını belirterek, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diilyorum. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzede kardeşlerimizle iftarda bir araya geldik. Biz, onları misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada yaşayan hemşerilerimizle, sizlerin her zaman yanınızdayız." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-03-26 21:00:50

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