MLKP'li teröriste 33 yıl 9 ay hapis cezası

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de 2 kişinin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasını sağlamakla suçlanan ve Mersin'de 4 yıl önce yakalanarak cezaevine konulan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse (37), 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari'de 2 kişinin PKK'lı teröristlerce kaçırılmasını sağlamakla suçlanan İçişleri Bakanlığı'nın mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle terörden arananlar listesinde yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, 2019 yılında polisin düzenlediği operasyonla Mersin'de yakalandı. Cezaevine konulan Ümit Emrah Köse'nin Hakkari 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Terörist Ümit Emrah Köse, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-03-30 17:27:15



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