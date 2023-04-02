Deprem bölgesinden getirilen yavru kedilere, 'sütanne' oldu 



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hakkari´nin Yüksekova ilçesinden Hatay´a gönüllü giden Veteriner Hekim Ercan Tekin´in dönüşünde getirdiği 4 yavru kediye, komşusunun 5 yavrulu kedisi sütannelik yapmaya başladı. Kedilere `Umut´, Tatlı´, `Şeker´ ve `Su´ ismini verdiklerini belirten Tekin, "Komşumuzun kedisi o kadar sahiplendi ki kendi yavrularını bırakıp deprem bölgesinden getirdiğimiz yavru kedileri de emzirmeye başladı" dedi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay´da birçok hayvan da depremden ekilendi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin çağrısı üzerine Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gönüllü olarak Hatay'a giden Veteriner Hekim Ercan Tekin, bir haftalık görev süresinin ardından yola çıkacağı gün bulundukları kliniğe, henüz yeni doğmuş 4 yavru kedi getirildiğini söyledi. Anneleri bulunamayan ve bakıma muhtaç yavruları kendisiyle birlikte yaşadıkları Yüksekova ilçesine getiren Tekin, "Depremden dolayı bakım şartları müsait olmadığı için orada bırakamazdım. Ben de yavru kedileri alıp Yüksekova´ya getirdim. Eşim ve çocuğum ile birlikte 2 günlük 4 yavrunun tüm bakımlarını üstlendik, `Umut´, `Tatlı´, `Şeker´ ve `Su´ ismini verdik" dedi.

ÖZ YAVRULARI GİBİ SAHİPLENDİ

Bu sırada komşularının kedisinin doğum yaptığını anlatan Tekin, 'Bu kedi yavru kedilere de sütannelik yapar mı' diyerek yanına götürdüğünü, kedinin yavru kedileri de kabul ettiğini ve emzirmeye başladığını söyledi. Tekin, "Kedinin bu yavrulara sahip çıkması bizi çok sevindirdi. Umut, Tatlı, Şeker ve Su isimli yavru kedileri 3 gündür sütannelerinin yanına bırakıyoruz. O kadar sahiplendi ki kendi yavrularını bırakıp, bu yavru kedileri de emzirmeye başladı. Hepsini kucağına alıp temizledi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-04-02 09:35:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.