Jandarma, yol kenarında yaralı halde gri balıkçıl türü kuş buldu

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçeside, jandarmanın devriye görevi sırasında yaralı halde bulduğu gri balıkçıl türü kuş, tedavisi için Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde devriye görevinde bulunduğu sırada, yol kenarında yaralı halde gri balıkçıl türü kuş fark etti. Ekiplerin bildirmesiyle bölgeye gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca teslim alınan yaralı balıkçıl kuşu, tedavi edilmesi için Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-04-06 20:11:26



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