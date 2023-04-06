Hakkari'de jandarmadan operasyon; arazide 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide 508 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine jandarma ekiplerince bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik kopeklerinin de yer aldığı operasyonda, yapılan aramatarama faaliyetinde, arazide toprağa gömülü vaziyette 126 kilogramı sıvı, 382 kilogramı ise kristal olmak üzere toplam 508 kilogram metamfetamin ile 79 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlarını sürdüren ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-04-06 20:57:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.