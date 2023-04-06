Hakkari'de jandarmadan operasyon; arazide 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide 508 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine jandarma ekiplerince bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik kopeklerinin de yer aldığı operasyonda, yapılan aramatarama faaliyetinde, arazide toprağa gömülü vaziyette 126 kilogramı sıvı, 382 kilogramı ise kristal olmak üzere toplam 508 kilogram metamfetamin ile 79 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlarını sürdüren ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-04-06 20:57:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.