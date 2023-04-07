Hakkari'de yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kış mevsimi boyunca ahırlarda tutulan keçi ve koyunlar, baharın gelişiyle birlikte meralara çıkarılmaya başlandı. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Temel Keskin (48), dağlarda otların yeşermeye başlaması ile birlikte yem maliyetlerinden kurtulduklarını belirtti.

Küçükbaş hayvancılığının en çok yapıldığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharın gelişinin sevincini yaşıyor. Otların yeşermesiyle birlikte besiciler, kar nedeniyle 6 ay boyunca ahırlarda beslediklerini hayvanlarını meralara çıkardı. Zirvesi karlarla kaplı Cilo-Sat Dağı'nın ot ve çiçeklerle yeşeren ovası, otlanan hayvanlarla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

'İNŞALLAH BESİCİLER İÇİN VERİMLİ BİR YIL OLUR'

Merada otlayan hayvanların süt veriminin daha iyi olduğunu belirten Temel Keskin, bu yıl havaların daha erken ısındığını söyledi. Keskin, "Karlar erimesi ile birlikte hayvanlarımızı dışarıya çıkarmaya başladık. 6 aydır hayvanlarımızı ahırlarda besliyorduk. Bahar aylarıyla birlikte hayvanlarımızı meralara götürüyoruz. İnşallah biz besiciler için verimli bir yıl olur. Küçükbaş hayvanlarımız 2 ay merada kaldıktan sonra yaylaya çıkaracağız "dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-04-07 10:19:15



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