Kavga ihbarına gelen polisleri çiçekle karşılayıp, haftalarını kutladılar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı organizasyonu ile düzenlenen konserde, 155 polis hattına kavga olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polisler, çiçeklerle karşılandı, haftaları kutlandı.

Emniyet Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yüksekova'da, dün akşam MHP İlçe Başkanlığı organizasyonunda iftar sonrası öğretmenevinde konser düzenlendi. Alperen Kekilli'nin sahne aldığı konser öncesi, polislere kavga ihbarı yapıldı. Polis ekipleri, müdahale için geldikleri öğretmenevinde çiçeklerle karşılandı. Şaşkınlık yaşayan polislere, MHP İlçe Başkanı Fatih Özdepe, ihbarı sürpriz için yaptıklarını söyledi.

Başkomiser Tacettin Bahşi, kendilerine sürpriz yapanlara teşekkür ederek, "Böyle bir günde hatırlanmak çok güzel. Yüksekova gibi doğa cenneti dediğimiz sınır boyunda vatan görevi yapmaktan gurur duyuyoruz. Böyle bir günde hatırlanmamız ve milletimizin desteğini hissetmemiz ayrıca bizim için mutluluk verici bir durum" dedi. Konser programı gecenin geç saatlerine kadar sürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-04-09 13:16:36



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