Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışında yasa dışı slogan atanlara müdahale



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Yeşil Sol Partisi'nin seçim bürosu açılışında bir grup yasa dışı slogan atınca, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yüksekova ilçesinde Yeşil Sol Parti, seçim bürosu açıldı. Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan açılışa, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Mliletvekili Feleknaz Uca, Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililer katıldı. Açılışta şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Bu sırada bir grup, yasa dışı slogan atmaya başladı. Polis de uyarıda bulundu. Polis araçlarına taş atıp, sloganlarını sürdüren gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Müdahale sonrası gruptakiler dağıldı.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-04-10 16:58:18



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