Hakkari'de yağış nedeniyle yollarda heyelan meydana geldi



Mehmet ÖZKANAzer DEMİR/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİVan kara yolu, yağış nedeniyle 4 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte dünden bu yana etkili olan yağmur nedeniyle Hakkari-Van kara yolunun Erziki mevkisi ve Depin bölgesi arasındaki 4 noktada heyelan oldu. Kapanan kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yolda kalan çok sayıda araç ve sürücüsü yolun ulaşıma açılmasını bekledi. Yol, yaklaşık bir saat süren çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.

İran'a ve Irak`a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda toprak kayması meydana geldi. ŞemdinliDerecik ve Şemdinli´nin bazı köy yollarında da çökme oldu. Ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ekipler sevk edilirken, yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKANAzer DEMİR

2023-04-12 17:09:40



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