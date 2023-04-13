Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'de sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari Valiliği'nce alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul, liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı duyuruldu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-04-13 08:15:44



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