Hakkari'deki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi



Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİVan kara yolunda yolcu otobüsünün, TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Şehrinaz ve oğlu Azad Keser Şemdinli'nin Altınsu köyünde, Hasan Apak ise Yüksekova'da toprağa verildi. Öğretmen olan Azad Keser'in, 15 gün önce sosyal medya hesabında, 'Ölüm var ve sen her yerden dönülür sanıyorsun' paylaşımı yaptığı görüldü.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, HakkariVan kara yolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönünden Van'a giden Vangölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, minibüsteki Şehrinaz ile oğlu Azad Keser ve Hasan Apak'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

ÖĞRETMEN AZAD, 'ÖLÜM' TEMALI PAYLAŞIM YAPMIŞ

Şehrinaz Keser ile oğlu Azad, otopsi işlemlerinin ardından Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde, Apak ise Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi'nde toprağa verildi. Sınıf öğretmeni olduğu ve daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Azad Keser'in, 29 Mart'ta Twitter hesabında, 'Ölüm var ve sen her yerden dönülür sanıyorsun' paylaşımı yaptığı görüldü.

Öte yandan, kazada yaralanan 7 kişinin Başkale, Yüksekova ve Hakkari Devlet hastanelerindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2023-04-13 14:04:39



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