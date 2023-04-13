Hakkari'nin yükseklerine kar yağdı



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Şibekör Tepesi'ndeki Duranya beldesi kara yolu bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Hakkari kent merkezinde dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Şibekör Tepesi'nde bulunan Durankaya beldesi kara yolunda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kapanan belde ve köy yolları, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yağışın yarına kadar belirli aralıkla devam edeceği belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-04-13 16:01:14



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