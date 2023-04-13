Hakkari'nin yükseklerine kar yağdı (2)



YOLDA ÇÖKMELER OLDU

Hakkari'de, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle de kara yolunda yer yer çökmeler yaşandı. Belediye ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beldemizde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketi derelerin taşmasına, mahallelerimizin birçok yerinde ulaşımı sağlayan yolların çökmesine, tahrip olmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-04-13 16:16:07



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